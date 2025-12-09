Torino Milan, chi se non lui? Pulisic premiato come MVP del match vinto in rimonta

Torino Milan, chi poteva vincerlo se non lui? Pulisic premiato come MVP del match contro i granata

La vittoria straordinaria del Milan per 3-2 contro il Torino, descritta come una sfida emozionante, ha trovato il suo protagonista assoluto in Christian Pulisic. Il sito ufficiale rossonero ha confermato che l’americano è stato eletto dai tifosi come il migliore in campo (MVP), raccogliendo un vero e proprio plebiscito, con oltre il 90% dei voti totali. Entrato nel secondo tempo nonostante la febbre avuta nei giorni precedenti, Pulisic ha dimostrato di essere “l’uomo giusto al momento giusto” ribaltando il risultato in pochi minuti.

La sua prestazione è stata definita “semplicemente travolgente”.

Torino Milan, Pulisic e L’Impatto Inestimabile: Due Gol in 24 Minuti

Pulisic ha pareggiato i conti al 67′, appena entrato, con un tiro preciso su assist di Saelemaekers. Dieci minuti più tardi, al 77′, ha completato la rimonta con un altro gol, servito questa volta da Ricci. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la sua freddezza sotto porta hanno fatto la differenza contro la difesa avversaria.

Con ben due gol in soli 24 minuti di gioco, Pulisic ha dimostrato il suo valore inestimabile per il Milan, confermando la sua importanza cruciale nel sistema di gioco rossonero e la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Lo statunitense ha superato nella corsa al premio anche altri protagonisti della serata come Adrien Rabiot e Samuele Ricci. Questa prestazione da incorniciare lascia ben sperare i tifosi per i prossimi impegni della squadra.