 Milan e i calci di rigore, il dato che preoccupa i rossoneri
Connect with us

News

Milan avvantaggiato? No, i rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore: il dato

News

Torino Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: Pulisic il migliore, male Pavlovic ma non solo...

News

Come il Governo Italiano Regola la Pubblicità delle Scommesse

News

Milan Sassuolo, Allegri e il punto sugli infortunati: torna Fofana? Su Gimenez invece...

News

Pulisic torna in campo e segna, ma Leao si ferma: a rischio la Supercoppa in Arabia. Le condizioni del portoghese

News

Milan avvantaggiato? No, i rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore: il dato

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Maignan

Milan, c’è un dato non trascurabile. I rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore

Nonostante il primato in classifica, il Milan registra una statistica difensiva che merita attenzione in questo avvio di campionato. Dopo 14 giornate di Serie A, i rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore, eguagliando in questa particolare classifica l’Udinese.

Finora, sono già 5 i penalty fischiati contro la formazione milanista.

Milan, Un Campanello d’Allarme Non Trascurabile

Questo dato evidenzia una certa vulnerabilità difensiva o una tendenza a commettere falli in area che si sono rivelati decisivi. Sebbene la squadra sia riuscita a sopperire a questa debolezza grazie a un attacco prolifico (come dimostrato nelle ultime vittorie), il numero elevato di rigori subiti rappresenta un campanello d’allarme che Massimiliano Allegri dovrà affrontare per garantire una maggiore solidità e controllo in fase difensiva.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.