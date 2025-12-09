Milan avvantaggiato? No, i rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore: il dato

Milan, c’è un dato non trascurabile. I rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore

Nonostante il primato in classifica, il Milan registra una statistica difensiva che merita attenzione in questo avvio di campionato. Dopo 14 giornate di Serie A, i rossoneri sono la squadra che ha subito il maggior numero di calci di rigore, eguagliando in questa particolare classifica l’Udinese.

Finora, sono già 5 i penalty fischiati contro la formazione milanista.

Milan, Un Campanello d’Allarme Non Trascurabile

Questo dato evidenzia una certa vulnerabilità difensiva o una tendenza a commettere falli in area che si sono rivelati decisivi. Sebbene la squadra sia riuscita a sopperire a questa debolezza grazie a un attacco prolifico (come dimostrato nelle ultime vittorie), il numero elevato di rigori subiti rappresenta un campanello d’allarme che Massimiliano Allegri dovrà affrontare per garantire una maggiore solidità e controllo in fase difensiva.