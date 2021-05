Torino-Milan, probabili formazioni: Così Rebic ha convinto Pioli a schierarlo dal primo minuto, la reazione di domenica è piaciuta al tecnico

REBIC TITOLARE- Partiamo dall’attacco questa volta, in avanti al posto di Ibra giocherà Rebic, autore di una grandissima risposta domenica alla panchina, con rabbia decisiva. Una soluzione che sposta gli equilibri in avanti, con Calhanoglu a sisnitra, Diaz sulla trequarti e Castillejo al posto di Saelemaekers squalificato. In mediana Bennacer e Kessie, difesa a quattro solita con Calabria ed Hernandez sugli esterni, al centro Kjaer e Tomori. ancora panchina per romagnoli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti; Squalificati: Nkoulou; Indisponibili: Izzo, Milinkovic-Savic, Murru, Nkoulou

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic; Squalificati: Saelemaekers; Indisponibili: Ibrahimovic