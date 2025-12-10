Torino Milan, Pellegatti rivela il suo pensiero durante la rimonta rossonera. Le parole del giornalista

Torino Milan, Pellegatti parla della rimonta rossonera e svela il pensiero avuto proprio durante il match. Le parole del giornalista

Dalle tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino, subito dopo la vittoria del Milan, il giornalista Carlo Pellegatti ha condiviso un commento emotivo sul suo profilo TikTok, riconoscendo di aver dubitato del risultato quando il Torino era in vantaggio per 2-0. Le sue parole sono state un mix di autocritica e celebrazione per la rimonta rossonera.

“Devo chiedere scusa ai ragazzi del Milan, dal cuore infinito, dall’amore infinito per questa maglia,” ha esordito Pellegatti. Ha ammesso che sul doppio svantaggio pensava che la partita fosse “compromessa”. Il punto di svolta, a suo dire, è stato il gol di Rabiot, descritto come “un lampo nel buio” o una “stella cometa” che ha ridato luce e speranza alla squadra, anche se priva di una pedina fondamentale come l’infortunato Leao.

Torino Milan, La Luce Ritrovata e la Doppietta di Pulisic

Nel secondo tempo, nonostante alcuni momenti di tensione, Rabiot è stato fondamentale nel trasmettere “brividi” di emozione. Oltre al suo gol, Pellegatti ha celebrato la doppietta di Pulisic. In particolare, il secondo gol, arrivato su assist di Saelemaekers — tornato, secondo il giornalista, ai suoi livelli — ha regalato un brivido “di caldo” ai tifosi. Concludendo, Pellegatti ha lanciato un messaggio agli avversari e agli scettici: “Non pensavo, chissà tutti pensavano di essersi liberati anche del Milan, ma no, non vi siete liberati del Milan, il Milan è li e sarà sempre li.”