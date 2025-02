Torino Milan, Conceicao amareggiato: «Senza fare un tiro in porta erano in vantaggio 1-0». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ieri sera, il Milan, ha perso una partita pesantissima. Contro il Torino, infatti, i rossoneri sono usciti dal campo sconfitti per 2-1. Di seguito le parole a DAZN di Sergio Conceicao sull’andamento della partita.

LA PARTITA – «Pavlovic è un guerriero, tutti i miei giocatori sono diversi. Mi dispiace per i tifosi che erano presenti: gli ultimi gol che abbiamo preso sono davvero surreali. Senza fare un tiro in porta il Torino era in vantaggio uno a zero! In ogni situazione strana prendiamo gol, il portiere del Torino è stato il migliore in campo».