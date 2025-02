Conceicao a DAZN: «Stiamo prendendo dei gol ridicoli, chiedo scusa ai tifosi e ho un messaggio per loro»

Conceicao a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro il Torino

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match del Milan perso per 2-1 contro il Torino Sergio Conceicao ha dichiarato a DAZN:

LA PARTITA – «Pavlovic è un guerriero, tutti i miei giocatori sono diversi. Mi dispiace per i giocatori che erano presenti: gli ultimi gol che abbiamo preso sono davvero surreali. Senza fare un tiro in porta il Torino era in vantaggio uno a zero! In ogni situazione strana prendiamo gol, il portiere del Torino è stato il migliore in campo».

LEAO – «Leao non era al meglio, la mia è stata una scelta tecnica. Non voglio puntare il dito su un solo giocatore. Prendiamo dei gol davvero ridicoli, soffrire è normale».

CAMBIO MODULO – «Il Torino si difendeva basso, dovevo rischiare per vincere la partita. Questo è il motivo per cui ho deciso di inserire dei giocatori più offensivi. Dovevamo essere più presente negli ultimi trenta metri».

SFOGO DEI TIFOSI – «I tifosi hanno ragione. Noi non vinciamo e quindi non siamo soddisfatti, lavoriamo tutti dalla stessa parte».