Torino Milan, i rossoneri di Allegri contro i precedenti negativi. Il Diavolo non vince contro i granata dal 2021

Torino Milan, i rossoneri di Allegri dovranno affrontare una trasferta complicata in campionato. In un campo su cui il Diavolo non vince dal 2021

Dopo la vittoria in Serie A, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio, questa volta in una sfida a eliminazione diretta. Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, i rossoneri saranno impegnati allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nonostante la competizione storicamente non abbia sorriso al club – pur essendo sfuggita solo in finale la scorsa stagione – Massimiliano Allegri e i suoi giocatori hanno espresso la volontà di competere seriamente anche per questo trofeo.

Terminata la parentesi di coppa, il Milan tornerà in campo per un difficile impegno in campionato.

Torino Milan, un tabù da sfatare

La squadra di Allegri scenderà in campo per la 14ª giornata di Serie A lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Il posticipo serale permetterà al Milan di conoscere i risultati di tutte le dirette concorrenti in testa alla classifica. I rossoneri affronteranno il Torino in trasferta, in una sfida che negli ultimi anni si è rivelata un vero e proprio tabù allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’ultima vittoria milanista in casa granata risale a prima dello Scudetto, un roboante 0-7. Da allora, il bilancio è negativo: un pareggio per 0-0 e ben tre sconfitte (due per 2-1 e una per 3-1), rendendo la trasferta un test cruciale per il Milan e i suoi Prossimi Impegni.