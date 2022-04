Torino Milan, Adani: «Leao ha i colpi giusti, ma ritrovare continuità». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Lele Adani commenta così il match di oggi tra Torino e Milan e l’apporto alla gara che può dare Rafael Leao. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

CHI LA DECIDE – «Se sarà continuo e determinante nei novanta minuti come succedeva qualche tempo fa, Leao ha i colpi giusti per spaccare la gara. E Ibra, anche entrando dalla panchina: Zlatan non può uscire di scena senza un colpo da scudetto.»