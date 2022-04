Torino Milan, Adani: «Ci si gioca tanto. Pioli tecnico innovativo»

Torino Milan, Lele Adani: «Ci si gioca tanto. Pioli tecnico innovativo». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Lele Adani commenta così il match di oggi tra Torino e Milan. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

MATCH – «Ci si gioca tanto ed è lecito che i rossoneri arrivino alla partita con una certa pressione sulle spalle, ma mi aspetto un match di ritmo e qualità e sono sicuro che sarà così. È la lingua parlata da entrambi gli allenatori e dalle loro squadre.»

PIOLI – «Direi innovativo, per quello che ha fatto vedere nella “seconda” carriera, quella iniziata due anni e mezzo fa al Milan. E’ un allenatore che studia e si aggiorna di continuo, l’evoluzione del suo Milan ne è la prova sul campo.»

CHIAVE DELLA GARA – «Il Milan dovrà provare a fare quello che non era riuscito all’Inter, ovvero gestire le pause della partita e provare a spezzare il ritmo palleggiando. Perchè una cosa è sicura: se non lo mandi a vuoto, il Torino ti soffoca.»

CHI LA DECIDE – «Se sarà continuo e determinante nei novanta minuti come succedeva qualche tempo fa, Leao ha i colpi giusti per spaccare la gara. E Ibra, anche entrando dalla panchina: Zlatan non può uscire di scena senza un colpo da scudetto.»