Torino Inter, Vagnati avvelenato: «Come si fa a non dare quel rigore? Guida mi ha detto...»

Il commento di Davide Vagnati ai microfoni di Dazn, nel post Torino Inter:

«Abbiamo e avremo sempre grande rispetto per gli arbitri. Non dare un rigore del genere è un errore. Anzi sono due. Il primo perché l’arbitro non lo da nonostante sia solare e poi il secondo è del VAR che non lo vede. Sinceramente non mi capacito di cosa sia successo. Nel secondo tempo sono andato da Guida e mi ha detto che se non è stato richiamato dal VAR vuol dire che era stata presa la scelta giusta».