Torino, 50 punti e battere una big: i nuovi obiettivi di Juric

Conquistata la salvezza, il Torino vuole alzare l’asticella delle ambizioni in vista della prossima stagione

Quota 50 e la soddisfazione di battere una big. Ivan Juric traccia i nuovi obiettivi per il suo Torino dopo aver conquistato la salvezza grazie al successo di Salerno. Un primo passo per continuare la crescita e cancellare definitivamente i due anni da incubo che hanno preceduto il croato, nelle ultime otto partite i granata avranno la possibilità di sperimentare e di iniziare a programmare la prossima stagione. Juric, però, non vuole che questo campionato lasci rimpianti, così già da oggi è tornato a martellare i suoi ragazzi.

