Toni non ha dubbi su Modric: «Miglior acquisto del 2025, gioca con la sigaretta in bocca»

Toni, intervenuto al podcast di Aura Sport, incorona Luka Modric come il miglior acquisto della Serie A in questo 2025

Nell’ultima puntata dell’anno del podcast “Cose Scomode”, prodotto da Aura Sport, Luca Toni ha tracciato un bilancio definitivo sul calcio italiano nel 2025. Tra i vari temi trattati, l’ex attaccante della Nazionale si è soffermato sulle operazioni di mercato che hanno spostato gli equilibri della Serie A. Senza esitazioni, Toni ha indicato in Luka Modric l’innesto più significativo della stagione, sottolineando come l’arrivo del fuoriclasse croato abbia portato un valore aggiunto che va ben oltre la semplice esecuzione tecnica, influenzando l’intera mentalità del campionato.

Secondo Toni, la grandezza di Modric risiede nella sua capacità di dominare il gioco nonostante l’età avanzata. Il croato, che ha scelto di rimettersi in discussione dopo una carriera leggendaria al Real Madrid, dimostra quotidianamente che il talento puro non ha data di scadenza. “Con questi ragazzini i campioni giocano con la sigaretta in bocca“, ha commentato ironicamente l’ex bomber, evidenziando la superiorità intellettuale e tecnica che il centrocampista riesce ancora a imporre, rendendo semplici anche le fasi più concitate dei match.

Toni, una scelta di cuore e competitività contro i petrodollari

Ciò che ha colpito maggiormente l’ex campione del mondo è stata la volontà ferrea del giocatore di restare nel calcio d’élite. Modric avrebbe potuto cedere alle lusinghe economiche degli Emirati Arabi, assicurandosi un contratto faraonico per gli ultimi anni di attività; invece, ha preferito la pressione della Serie A. Toni ha inoltre tracciato un parallelismo con l’arrivo di Kevin De Bruyne, notando però come l’impatto di Modric sia stato, per carisma e leadership costante, decisamente più incisivo e determinante per le sorti della sua squadra.