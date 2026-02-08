Max Tonetto spiega: «Qualificazione in Champions complicata per quel club. Il Milan ha trovato la sua identità»

Max Tonetto a Il Tempo ha espresso la sua sulle chance della Roma di qualificarsi in Champions e il possibile ritorno in giallorosso di Totti

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ha commentato le ambizioni della squadra nella lotta per la Champions League e la figura di Francesco Totti all’interno della società. Secondo Tonetto, se inizialmente le possibilità della Roma sembravano favorevoli, oggi la competizione si è complicata, con il Milan e la Juventus che hanno trovato la loro forza. L’ex terzino giallorosso ha anche parlato del ritorno di Totti, sottolineando l’importanza di un ruolo definito e chiaro per la leggenda romanista.

LA COMPETIZIONE PER LA CHAMPIONS – «Se pensavo che la Roma potesse competere per la Champions nel primo anno di Gasperini? Non me l’aspettavo, anche se a un certo punto, visto l’andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti».

IL RITORNO DI TOTTI – «Bandiere di questo livello non possono non avere un ruolo all’interno della società. Poi, va trovato insieme quello giusto. Se la società è intenzionata a proporre a Francesco un ruolo d’immagine, per me sarebbe comunque un valore aggiunto. È importante esser chiari fin da subito per evitare di ripetere quanto accaduto con De Rossi. Oggi, però, c’è un management italiano con grande esperienza».

