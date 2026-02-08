Connect with us

HANNO DETTO

Max Tonetto spiega: «Qualificazione in Champions complicata per quel club. Il Milan ha trovato la sua identità»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Max Tonetto a Il Tempo ha espresso la sua sulle chance della Roma di qualificarsi in Champions e il possibile ritorno in giallorosso di Totti

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ha commentato le ambizioni della squadra nella lotta per la Champions League e la figura di Francesco Totti all’interno della società. Secondo Tonetto, se inizialmente le possibilità della Roma sembravano favorevoli, oggi la competizione si è complicata, con il Milan e la Juventus che hanno trovato la loro forza. L’ex terzino giallorosso ha anche parlato del ritorno di Totti, sottolineando l’importanza di un ruolo definito e chiaro per la leggenda romanista.

LA COMPETIZIONE PER LA CHAMPIONS – «Se pensavo che la Roma potesse competere per la Champions nel primo anno di Gasperini? Non me l’aspettavo, anche se a un certo punto, visto l’andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti».

IL RITORNO DI TOTTI – «Bandiere di questo livello non possono non avere un ruolo all’interno della società. Poi, va trovato insieme quello giusto. Se la società è intenzionata a proporre a Francesco un ruolo d’immagine, per me sarebbe comunque un valore aggiunto. È importante esser chiari fin da subito per evitare di ripetere quanto accaduto con De Rossi. Oggi, però, c’è un management italiano con grande esperienza».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

gila gila
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Pulisic e Saelemaekers in vista del Pisa, Gila vicinissimo per giugno. Retroscena Gatti

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive2 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×