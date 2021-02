Tonali verso il ritorno: ecco quando sarà a disposizione di Pioli

Tonali verso il ritorno in campo col Milan: ecco quando l’ex Brescia sarà di nuovo a disposizione di Stefano Pioli

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi a Milanello sono tornati ad allenarsi a pieno regime Ismael Bennacer e Simon Kjaer mentre restano ancora out Brahim Diaz e Sandro Tonali.

Se per lo spagnolo i tempi sono ancora lunghi, per l’ex Brescia la via del ritorno è già stata intrapresa. Tonali dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League in programma il 18 febbraio a Belgrado contro la Stella Rossa.