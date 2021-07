Tonali si taglia lo stipendio e il Milan lo “blinda”. Le ultime

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali avrebbe scelto di decurtarsi lo stipendio al fine di restare al Milan anche nella prossima stagione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali avrebbe scelto di decurtarsi lo stipendio al fine di restare al Milan anche nella prossima stagione. Come affermato dalla rosa il centrocampista ex Brescia si taglierà parte dello stipendio da un milione e seicentomila euro ricevendo il plauso della dirigenza che ha molto apprezzato.

Ora il futuro di Sandro Tonali appare dunque chiaro: i rossoneri, consci anche dell’attaccamento del centrocampista, ha deciso di blindarlo completando il riscatto del suo cartellino dal Brescia