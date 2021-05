Tonali presenta la prossima maglia Milan: segnale di continuità – FOTO

Tonali presenta la nuova maglia: segnale dell’unità di intenti tra il centrocampista e la dirigenza del Milan

Sandro Tonali presenta con un post su instagram la nuova maglia del Milan per la prossima stagione. Un segnale dell’unità di intenti che regna tra il centrocampista ex Brescia e la dirigenza del Milan: il riscatto non è in discussione.

Maldini e Massara tuttavia nei prossimi giorni incontreranno il presidente del Brescia Massimiliano Cellino per discutere di un ipotetico sconto vista la stagione condizionata dai tanti infortuni per il numero 8 rossonero.