Tonali, Pioli pronto a dargli un’altra occasione: alternativa già pronta mentre il tecnico riflette a poche ore dalla conferenza stampa.

RIFINITURA EFFETTUATA- Ultimo allenamento prima della gara pronto ad andare in archivio, questa mattina la rifinitura a Milanello per capire meglio come orientarsi sulle scelte per l’undici titolare di domani. Due i dubbi che al momento “tormentano” Pioli, ovvero la mediana con Tonali e Meité e poi un altro più avanti.

ULTIMA CHIAMATA- Dunque Bennacer con l’infortunio rimediato a Belgrado apre nuovamente la strada all’ex Brescia che prima di questa occasione ne aveva avute tante, sempre grazie all’algerino, fermo per lo stesso motivo. Domani sarà un derby non solo di alta classifica ma soprattutto da scudetto, si perchè se il Milan dovesse vincere rimetterebbe tutto in gioco con il primo posto ma se dovesse perdere ed andare a meno quattro si farebbe durissima.

FIDUCIA DA PIOLI- Al di là del fatto che le alternative in mediana non siano tantissime, Pioli riserva comunque fiducia nei confronti del giocatore che domani dovrà giocare una grande partita sotto tutti gli aspetti: vietato fallire. Potrebbe essere davvero l’ultima.