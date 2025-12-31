Tonali si confessa: «I tifosi del Newcastle non mi hanno mai giudicato e sanno cosa ho fatto»

Tonali parla a cuore aperto: «In tanti mi hanno giudicato superando il limite». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

Sandro Tonali è tornato a parlare a cuore aperto in una lunga intervista concessa a Sky Sport, affrontando con maturità il tema della lunga squalifica legata al caso scommesse. Il centrocampista del Newcastle ha riflettuto sull’impatto che il giudizio altrui ha avuto sul suo percorso di crescita, sottolineando quanto sia sottile il confine tra critica costruttiva e accanimento: «Tanti, nel calcio così come nella vita, ti giudicano superando la linea tra quello che ti fa bene e quello che ti fa male».

Nonostante la gravità dell’errore commesso, l’ex rossonero ha trovato in Inghilterra un ambiente inaspettatamente protettivo. I sostenitori dei Magpies hanno scelto la strada dell’empatia piuttosto che quella della condanna sommaria, un atteggiamento che ha permesso al calciatore di non sentirsi isolato durante i mesi lontano dal rettangolo verde. Questo legame profondo ha segnato una svolta non solo nella sua carriera, ma anche nella sua visione del mondo.

Tonali, la lezione dei tifosi: capire invece di condannare

Secondo Tonali, la forza della piazza di Newcastle risiede nella capacità di andare oltre l’errore superficiale per comprendere l’uomo: «I tifosi del Newcastle con me però non l’hanno fatto. Sanno quello che ho fatto, si informano e capiscono, ma non giudicano». Questo approccio ha rappresentato per lui una vera e propria lezione di vita, trasformando un periodo buio in un’occasione di profonda riflessione interiore.

Il calciatore ha concluso l’estratto dell’intervista ammettendo come questo principio sia ormai diventato parte integrante della sua personalità: «Mi hanno trasmesso proprio questo principio del non giudicare, adesso anche io sono così». Oggi Tonali si sente un uomo nuovo, pronto a ripagare sul campo l’affetto di una città che non lo ha mai abbandonato e a guardare al futuro con una consapevolezza diversa, lontano dai pregiudizi che spesso caratterizzano il mondo del calcio.