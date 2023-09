Tonali sicuro su Ibrahimovic: «Sa come aiutarti, la sua presenza oggi…». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

(Daniele Grassini inviato a Milanello) – Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Newcastle per parlare anche di Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Ho avuto la possibilità di viverlo come compagno, lui sa come aiutarti. Lo sa fare benissimo con i giovani. La sua presenza non è stata preparata, lui è così porta positività e lo ha fatto anche in questa occasione»

