(inviato a Milanello) – Sandro Tonali interviene in conferenza stampa alle 19.00 alla vigilia di Milan Newcastle, valida per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/24. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

«Saranno emozioni forti domani sarà un’altra cosa rispetto a quello che provo oggi. Per me è stata un’ estate difficile ed è stato difficile anche l’inizio al Newcastle, ma il mister e compagni mi hanno aiutato in tutto sia fuori che dentro al campo»

EMOZIONI «Sono che proverò al 90 per cento domani, sono emozioni difficili che non capitano spesso nel calcio, emozioni che proverò per sempre per la squadra che tifo e per chi mi ha permesso di realizzare il mio sogno»

COSA LO EMOZIONERÀ DI PIÙ «Non saprò con esattezza, ma la cosa che mi emozionerà di più sarà lo stadio pieno, sono loro che ti aiutano quando le cose non vanno. Sarà una giornata piena»

CHE PARTITA SARÀ – «Sarà una partita intensa, sarà questa la base. Non credo che da una partita possa uscire un momento di difficoltà di una squadra, sarà combattuta»

IBRAHIMOVIC – «Ho avuto la possibilità di viverlo come compagno, lui sa come aiutarti. Lo sa fare benissimo con i giovani. La sua presenza non è stata preparata, lui è così porta positività e lo ha fatto anche in questa occasione»

SORTEGGI- «Abbiamo vissuto i sorteggi tutti insieme con le famiglie, un po’ me lo sentivo, spero che sia una partita bella da godersi. Giocare a San Siro sarà ancora più bello»

CONE HA VISSUTO IL TRASFERIMENTO «Ho avuto il trasferimento che combaciava con gli Europei. In 10 giorni si è chiuso il mio trasferimento qui. Grazie all’aiuto di tutti per me è stato più semplice. Qui al Newcastle amano quello che fanno»

INCONTRO CON PIOLI «Per la prima volta dopo tre anni non abbiamo parlato di calcio. Abbiamo parlato da amici, è stato un bell’incontro»

PADRE TIFOSO DEL MILAN «Non vorrei entrare nella testa di mio papà spero che abbia un occhio di riguardo per suo figlio, magari tiferà per un pareggio»

COME È NATO IL TRASFERIMENTO «Difficile che un giocatore al giorno d’oggi chieda un trasferimento. Ci sono mille motivi e mille giorni, nel momento in cui mi è arrivata questa offerta ero felice per quello che avevi dato al Milan, ho parlato a lungo con persone al Milan prima di prendere questa decisione»