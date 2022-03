Tonali ci prova per il Cagliari: cosa filtra da Milanello sulle condizioni del numero 8 rossonero

Sandro Tonali non ha partecipato all’allenamento di ieri: il numero 8 rossonero, aveva la febbre e resta in dubbio per la partita di domani del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Condizioni dunque da valutare ora per ora: la sua presenza oggi, alla rifinitura, resta in dubbio. Così come la partenza per Cagliari: Pioli spera di riuscire a recuperarlo.