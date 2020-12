Tonali: «Il trasferimento al Milan una delle emozioni più intense della mia vita»

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato dell’emozionante trasferimento al Milan e del momento vissuto

Sandro Tonali è stato incoronato ieri Best Italian Player Under 21, durante la cerimonia di premiazione del Golden Boy. Queste le sue dichiarazione a margine dell’evento riportate da Tuttosport:

Su Pioli – «Non è sempre pacato come davanti alle telecamere, lui è un capobranco. Ogni tanto si arrabbia e alza decisamente i toni. In ogni caso, tutti in squadra gli vogliono bene e lo seguono a occhi chiusi»

Sul trasferimento al Milan – «Tutte le squadre stanno vivendo un anno estremamente difficile, ma quando vinci tutto intorno a te cambia colore Il passaggio al Milan in estate ha rappresentato una delle emozioni più intense della mia vita, riuscire subito ad imboccare questa strada ricca di successi non può che fare ulteriormente piacere. Sembra una banalità, ma è vero che vincere aiuta a vincere. Diventa improvvisamente più semplice affrontare l’impegno successivo in calendario: si vive il momento con meno pressione e con maggiore libertà nella testa. Credo che il 5-0 incassato dall’Atalanta lo scorso anno abbia fatto scattare qualcosa di importante all’interno dello spogliatoio».