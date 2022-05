Tonali, festa di compleanno a sorpresa: finisce presto perché pensa al Milan. Il centrocampista rossonero ha festeggiato con gli amici

Dopo essersi regalato la doppietta al Bentegodi, altra festa per Sandro Tonali in occasione del suo 22esimo compleanno. Appuntamento da Shinto Milano, noto locale della città. Party a sorpresa (più che riuscito) organizzato dalla fidanzata Giulia: presenti gli amici di sempre, arrivati per lui da Sant’Angelo Lodigiano. La scenografia era tutta a tema Milan: palloncini, decorazioni, ovviamente la torta su cui era impresso anche l’ST8, iniziali e numero di maglia del giocatore.

Un omaggio speciale è arrivato da Dani Faiv, rapper classe 1993 e tifoso rossonero che qualche ora dopo la rete della vittoria di Tonali alla Lazio aveva inciso e pubblicato su Spotify una canzone dedicata proprio al centrocampista rossonero. Festa che si è esaurita non troppo tardi, anche se oggi il Milan riposa e avrebbe potuto prolungarsi: ma l’obiettivo di tutti, e Tonali mediano-tifoso lo sa perfettamente, è concentrato esclusivamente sulle prossime due gare di A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.