Tonali resta in Premier League? Il top club piomba sull’ex Milan. Ritorno in Serie A più lontano

Tonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan potrebbe rimanere in Premier League: Chelsea pronto all’assalto

Il mercato invernale della Juventus si muove su un doppio binario: quello delle necessità immediate e quello dei grandi sogni per il futuro. Se per l’emergenza attuale il nome più caldo è quello di Guido Rodriguez, pronto a tappare i buchi a centrocampo, la dirigenza bianconera ha un obiettivo ben più ambizioso per l’estate: Sandro Tonali.

L’indiscrezione: Chelsea pronto al colpaccio

Tuttavia, il piano per riportare in Italia l’ex bandiera del Milan rischia di complicarsi seriamente. Secondo quanto riportato da FootyInsider 247, sul centrocampista del Newcastle è piombato con forza il Chelsea:

Assalto Blues: I londinesi vedono in Tonali il profilo perfetto per completare la mediana e sono pronti a un’offerta “monstre” per sbaragliare la concorrenza.

I londinesi vedono in Tonali il profilo perfetto per completare la mediana e sono pronti a un’offerta “monstre” per sbaragliare la concorrenza. Potenza economica: Con i capitali della Premier League, il club di Stamford Bridge potrebbe garantire al Newcastle e al giocatore cifre fuori portata per i parametri attuali della Juventus.

La strategia della Juve e il fattore Spalletti

Nonostante la minaccia inglese, la “Vecchia Signora” non ha intenzione di arrendersi senza lottare. La strategia di Comolli e Ottolini punta tutto su due fattori chiave: