Calciomercato Milan, clamoroso Tonali: la Juventus sfida il Diavolo per l’estate. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato italiano non dorme mai e, nonostante la sessione invernale sia alle porte, le grandi manovre per giugno sono già iniziate. Al centro delle cronache c’è un nome che fa battere forte il cuore dei sostenitori del Milan: quello di Sandro Tonali. Il regista lodigiano, centrocampista dinamico dai piedi educati e cuore pulsante della mediana, è finito nel mirino della Juventus, pronta a un clamoroso assalto per riportarlo nel Belpaese.

L’indiscrezione di Gianluca Di Marzio a Sky Sport

La notizia è esplosa durante l’ultimo appuntamento con “L’Originale del lunedì”, il celebre programma in onda su Sky Sport. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, fonte autorevole del settore, ha svelato la strategia dei bianconeri che coinvolge indirettamente anche il futuro tattico dei rossoneri. Secondo il giornalista, la Vecchia Signora starebbe pianificando un colpo gobbo:

“La Juventus a gennaio proverà un play in prestito. Ma perché? Perché in realtà vogliono avere lo spazio e il budget per provare a giugno Tonali. È quella la primissima scelta a giugno, perché adesso non si muove”.

Questa rivelazione mette in guardia il Diavolo, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata a uno dei suoi ex capitani più amati.

Le contromosse di Igli Tare e Massimiliano Allegri

In via Aldo Rossi, però, il nuovo corso non sta a guardare. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto infallibile e grande conoscitore delle dinamiche internazionali, sta già studiando le contromosse per blindare il centrocampo o, eventualmente, rispondere con un colpo di pari livello. Il suo obiettivo è garantire a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato alla guida del club per restaurare una mentalità vincente e concreta, una rosa all’altezza delle ambizioni europee.

Allegri, che ha sempre apprezzato la visione di gioco di Sandro Tonali, dovrà gestire la pressione mediatica che un possibile ritorno del calciatore in Italia, ma con una maglia rivale, potrebbe scatenare all’interno dell’ambiente dei rossoneri.

Strategie per il futuro del centrocampo

Mentre la Juventus risparmia risorse per l’estate, il Diavolo punta a rinforzarsi subito. La strategia firmata Tare-Allegrimira a stabilizzare il reparto nevralgico del campo, evitando che la concorrenza possa indebolire il prestigio del club. Il mercato del 2026 si preannuncia infuocato: i sette volte campioni d’Europa non hanno intenzione di restare a guardare mentre una diretta concorrente prova a strappare un pezzo di storia recente del Milan.