Cagliari Milan, tra emergenza e novità: Gabbia out e Leao verso il forfait. Fullkrug… Segui le ultimissime

Il 2026 del Milan si apre senza un attimo di respiro. Dopo aver archiviato con estrema soddisfazione la vittoria convincente contro il Verona nell’ultimo turno domenicale, il club rossonero deve già proiettarsi verso la prossima sfida. Venerdì 2 gennaio, infatti, il Diavolo sarà atteso dalla delicata trasferta in Sardegna contro il Cagliari, un match che richiede la massima concentrazione per dare continuità ai risultati positivi.

Infermeria affollata: piove sul bagnato per Massimiliano Allegri

L’obiettivo di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per portare pragmatismo e solidità, sarebbe stato quello di affrontare il viaggio con la rosa al completo. Tuttavia, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’infermeria continua a condizionare le scelte tattiche dell’allenatore. Il quotidiano titola senza giri di parole: “Leao e Gabbia out”.

Rafael Leao, l’esterno portoghese dotato di una velocità funambolica e colpi da fuoriclasse, non sarà della partita. Nonostante il recupero clinico dal problema all’adduttore, il numero 10 avverte ancora un fastidio pungente ogni volta che prova uno scatto dei suoi, spingendo lo staff medico alla massima prudenza. Assente anche Matteo Gabbia, il solido difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero e diventato un pilastro della retroguardia, la cui defezione obbligherà i sette volte campioni d’Europa a ridisegnare la linea difensiva.

L’esordio di Fullkrug e il lavoro di Igli Tare

In questo scenario di emergenza, brilla però una luce di speranza. Secondo la fonte citata, “Fullkrug può esordire”. Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco possente e abilissimo nel gioco aereo, è pronto a bagnare il suo debutto con la maglia del Milan. Un innesto fondamentale che porta la firma di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua capacità di scovare profili pronti e funzionali al progetto tecnico.

Il dirigente albanese, insieme ad Allegri, sta lavorando incessantemente per garantire che il Diavolo resti competitivo nonostante le assenze pesanti. La trasferta di Cagliari rappresenterà dunque un banco di prova fondamentale per la profondità dell’organico e per testare immediatamente il nuovo ariete d’area di rigore. I tifosi milanisti attendono con ansia di vedere come la squadra reagirà a queste defezioni in un inizio d’anno che si preannuncia caldissimo.