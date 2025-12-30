Calciomercato Milan, si scalda la pista Marusic: Tare accelera per l’esterno, c’è il clamoroso scenario per gennaio

Calciomercato Milan, Tare ha aperto con decisione il dossier Marusic: l’esterno, in scadenza con la Lazio, può arrivare a gennaio

Il calciomercato del Milan potrebbe presto tingersi di biancoceleste. Secondo quanto riportato da Monica Colombo sulle pagine del Corriere della Sera, il Direttore Sportivo Igli Tare starebbe studiando con estrema attenzione il profilo di Adam Marušić, un giocatore che conosce alla perfezione dai tempi della sua lunga militanza nella Capitale.

Calciomercato Milan, esperienza e duttilità a costo contenuto

L’interesse per il difensore montenegrino non è casuale e si sposa perfettamente con la strategia rossonera di gennaio, orientata verso colpi intelligenti e sostenibili:

Il fattore contratto: Marušić è attualmente in scadenza di contratto con la Lazio. Questa situazione contrattuale lo rende un’opportunità di mercato ghiotta, permettendo al Milan di trattare da una posizione di forza per un eventuale arrivo immediato a cifre contenute o per un tesseramento a parametro zero in vista del 2026.

L'identikit perfetto per Allegri: Il giocatore rappresenta l'usato sicuro che piace a Massimiliano Allegri. Marušić è un profilo esperto, estremamente affidabile e, soprattutto, duttile: capace di agire sia come terzino destro che sinistro.

Affidabilità garantita: In un reparto che ha visto diverse rotazioni tra Tomori, Gabbia e il giovane De Winter, l'innesto di un elemento solido e già abituato ai ritmi della Serie A garantirebbe quella stabilità necessaria per la volata Scudetto.

Le mosse di Tare

Le valutazioni in via Aldo Rossi sono in corso. Tare sta pesando i pro e i contro dell’operazione, consapevole che un rinforzo come Marušić permetterebbe di allocare il budget principale su altri reparti (come la difesa centrale con i nomi di Skriniar o Kim) o sull’attacco in caso di partenza di Nkunku.