Calciomercato Milan, importanti conferme su Marusic: Tare accelera, accordo quasi chiuso? Ultime

Calciomercato Milan, piovono conferme su Adam Marusic: il terzino della Lazio, in scadenza di contratto a giugno, può arrivare a gennaio
Il Milan continua a monitorare attentamente le opportunità che il mercato di gennaio offre per rinforzare la rosa, in particolare individuando quei profili che potrebbero arrivare a costi contenuti o a parametro zero. L’ultima pista, riportata da TMW, porta direttamente alla Lazio e riguarda il laterale montenegrino Adam Marušić.
Secondo la fonte, ci sarebbero state «già a 2 chiamate tra Tare e gli agenti di Marusic». Questo intenso contatto testimonia il forte interesse del Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, per il giocatore che conosce molto bene dai tempi della sua militanza a Roma.
Calciomercato Milan, opportunità Marusic a gennaio
L’opzione Marušić è considerata «molto interessante» per il Milan per una ragione contrattuale cruciale:
- Il difensore, classe 1992, entrerà negli ultimi sei mesi di contratto a partire da gennaio.
Questa condizione lo rende un obiettivo particolarmente appetibile. Il Milan potrebbe intavolare una trattativa per un acquisto a titolo definitivo a un costo molto contenuto in questa sessione invernale, oppure blindarlo con un pre-contratto in vista dell’estate.
Marušić è un esterno duttile e di esperienza, capace di agire su entrambe le fasce, e rappresenterebbe un rinforzo affidabile per la panchina di Massimiliano Allegri, offrendo una valida alternativa ai titolari e un profilo tatticamente versatile.
L’attenzione sul giocatore è alta e la situazione è certamente «da seguire per gennaio», in quanto la possibilità di assicurarsi un elemento di Serie A a prezzo di saldo è una tentazione forte per un Milan vincolato dal principio del fair play finanziario e dalla necessità di massimizzare gli investimenti in attacco.