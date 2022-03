Tonali e Florenzi rimangono in Nazionale. Il ct Roberto Mancini non rinuncia ai rossoneri per l’amichevole con la Turchia

Dopo l’eliminazione con la Macedonia, la missione per l’Italia è ripartire subito mantenendo lo spogliatoio compatto: per questo tutti i convocati dovrebbero volare in Turchia per l’amichevole contro Calhanoglu e compagni.

Tonali e Florenzi quindi non torneranno subito a Milanello, nonostante l’impegno a conti fatti inutile. A riportarlo è Sky Sport.