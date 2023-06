Tonali a Dazn: «Ibra ci lascia tantissimo, non è facile. Quest'anno non abbiamo...»

Sandro Tonali ha parlato a Dazn dopo Milan Verona. Le dichiarazioni del centrocampista rossonero nel post partita

RITIRO DI IBRA – «Lo abbiamo scoperto ieri, qualcuno l’altro ieri. Non è facile prepararsi mentalmente, poi c’era la partita di mezzo. Dopo ci siamo lasciati andare. Ho visto tanta gente piangere, tanti tifosi. Sono immagini che riguarderò, fanno sempre un certo effetto. Non ce lo aveva detto, è stata la cosa più dura dopo la partita, non ci siamo preparati».

COSA GLI HA LASCIATO – «Tanto, tantissimo. Nei momenti in cui era con noi ti dava energia, per non dire altro: forza, carica. Energia è la parola che riassume i suoi allenamenti, le sue partite, la voglia di vincere, ti faceva impazzire se perdeva anche nelle partite in allenamento. Giocatore speciale».

PRONTI A RACCOGLIERE LA SUA MENTALITA’ – «Ibra ha pensato a noi in questo, non faceva questa scelta se non eravamo pronti. Ci capisce troppo bene. Ha capito bene che era il momento, per portare avanti questa mentalità».

COSA FA ORA IBRA – «No, non si sa… Non lo sa neanche lui immagino».

UNDER 21 – «Immagino che ci sia una leggera differenza, solo di testa. Le qualità dei miei compagni in Under 21 le conosco, magari la differenza può essere la mentalità. Questa scelta nasce mesi fa: non avevo chiuso la porta a nessuno, poi col passare del tempo chi di dovere aveva deciso che la Nazionale maggiore era la priorità poi è stata cambiata idea in ottica Olimpiadi e Europeo. Abbiamo deciso di cambiare insieme strada».

RICUCIRE SUL PETTO LO SCUDETTO – «Serve tutto quello che abbiamo perso e non abbiamo messo in campo quest’anno. Voglio lasciare a parte il mese di gennaio e febbraio, non abbiamo messo quello che c’è stato l’anno scorso. Bisogna sempre mettere ogni partita l’1% in più».