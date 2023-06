Il Milan ospita il Verona nell’ultima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato allo Stadio San Siro) – Il Milan certo della qualificazione in Champions League ospita il Verona ancora a caccia dell’obiettivo salvezza. Una doppietta di Leao e il gol di Giroud trascinano i rossoneri alla vittoria.

Milan Verona 3-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

4′ Ritmi alti a San Siro

5′ Tiro Leao – prima conclusione del match, il portoghese riceve palla in area e calcia a giro, tiro deviato in angolo

10′ Attacca il Milan – i rossoneri mantengono il pallino del gioco con il Verona schiacciato nella propria metà campo

12′ Tiro Calabria – il capitano rossonero ci prova dalla distanza conclusione imprecisa

17′ Spingono i rossoneri anche se manca il guizzo decisivo

25′ Tiro Messias – azione corale dei rossoneri con Calabria che serve di tacco il brasiliano, tiro di prima deviato in angolo

29′ Verona mai pericoloso il Milan attacca ma non trova la giocata vincente per ora

30′ Tiro Calabria – il capitano rossonero ci prova con una conclusione al volo dalla distanza blocca Montipò

35′ Ritmi più bassi con il Verona che lascia molto il pallino del gioco al Milan

39′ Occasione Theo Hernandez – scambio nello stretto tra Giroud, Leao e il francese con l’attaccante che mette in compagno di tacco davanti la porta ma in zona defilata, tiro in diagonale di poco fuori

45′ Protesta il Milan – Diaz anticipa l’avversario in area di rigore per Valeri è angolo

45′ Valeri richiamato al Var

45′ Calcio di rigore per il Milan

45‘ GOL GIROUD – il francese non sbaglia dal dischetto

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Occasione Theo Hernandez – azione corale del Milan dopo un recupero alto con Theo che si ritrova solo in area, può calciare ma è altruista e prova a servire Giroud che viene anticipato

52′ Tiro Tameze – arriva la prima conclusione del Verona verso lo specchio con una conclusione al volo del numero 61, tiro alto

54′ Prova a reagire il Verona, Milan attento

63′ Tiro Faraoni – il giocatore del Verona si mette in proprio e punta l’area, tiro sull’esterno della rete

64′ Occasione Brahim – lo spagnolo non aggangia un invitate pallone davanti alla porta di Theo Hernandez, sprecando l’occasione per il raddoppio

72′ Gol Faraoni – alla prima vera occasione gol segna il Verona grazie ad un cross di Lazovic che su calcio di punizione sorprende il Milae e serve il compagno che da zero metri pareggia

75′ Protesta il MIlan – su colpo di testa di Leao a botta sicura il portoghese chiede un fallo di mano di Faraoni, dopo un consulto al Var Valeri assegna l’angolo

85‘ GOL LEAO – il portoghese si mette in proprio e alla sua maniera e con una conclusione da lontano beffa Montipò sul palo lontano

93′ GOL LEAO – contropiede rossonero con Leao che scambia con Saelemaekers e solo davanti a Montipò lo dribbla e segna il tris rossonero

96′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Leao

Milan Verona 3-1: risultato e tabellino

Marcatori: 45′ Giroud; 72′ Faraoni; 85′ 93′ Leao

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (83′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (70’Pobega) ; Messias (83′ Saelemaekers) , Brahim Diaz (70′ De Ketelaere), Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Adli, Bakayoko, Vranckx, Origi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal (83’Abildgaard) ; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso (58′ Lazovic), Depaoli; Ngonge (76′ Gaich), Suleman (83′ Dawidowicz); Djuric (58′ Verdi). All. Zaffaroni. A disp. Perilli, Berardi, Zeefuik, Doig , Hrustic, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Kallon, Coppola

Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: 48′ Magnani; 59′ Suleman; 60′ Cabal; 76′ Depaoli

Espulsi: 61′ Bocchetti