Furlani a Sportitalia: «Il nostro allenatore è Stefano Pioli. L'obiettivo è solo uno da qui a fine stagione e sull'Under 23...» - Milan News 24

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro la Juve: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Giorgio Furlani ha parlato così dopo Juve-Milan:

PAROLE – «Venire qua a Torino, è sempre importante fare risultato positivo. Siamo al secondo posto con cinque punti di vantaggio e vogliamo tenercelo: siamo focalizzati a lavorare bene per il resto della stagione. L’anno scorso abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo cambiato parecchi giocatori perché pensavamo di doverlo fare. Quest’anno sarà un lavoro più mirato per fare dei ritocchi per migliorare la squadra. Il nostro mister è Stefano Pioli, siamo focalizzati a lavorare con lui fino alla fine della stagione. Ci sono state tante voci che sono state fastidiose ma noi ci focalizziamo sul nostro mister e sul resto della stagione. Il progetto under 23 è un progetto che studiamo tutti gli anni. Lo stiamo studiando anche quest’anno come gli altri anni».