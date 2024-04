Juve Milan, Pastore svela: «Rossoneri mai pericolosi ma Pioli colleziona l’ennesimo record». La particolare statistica

Juve-Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato il pareggio dei rossoneri a Torino: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato il brutto pareggio per 0-0 tra Juve e Milan sottolineando l’ennesimo record conquistato da Stefano Pioli alla guida dei rossoneri. La particolare statistica:

PAROLE – «Pur non tirando mai in porta, il Milan di Pioli esce imbattuto da casa-Juventus per la quarta volta consecutiva: eguagliata la striscia-record del Milan 1990-1994 (allenatori Sacchi e Capello)».