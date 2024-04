Furlani e Ibrahimovic sorridenti allo Stadium durante Juve Milan: lo scatto che fa infuriare i tifosi – FOTO

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono stato ripresi sorridenti alla Stadium durante Juve-Milan: tifosi infuriati

Momento delicato per il Milan, reduce dallo 0-0 raccolto stasera contro la Juve allo Stadium al termine di un secondo tempo di grande sofferenza.

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono stati fotografati felici e sorridenti in tribuna durante il match, un aspetto che ha fatto infuriare i tanti tifosi che hanno reagito malissimo alle insistenti voci sul possibile arrivo di Lopetegui in panchina per il post Pioli.