De Rossi a Sky: «Affrontate 4 squadre forti, potevano essere qui al posto nostro! Partita eroica»

Le parole di Daniele De Rossi a Sky nel post partita di Bayer Leverkusen Roma. Ecco cosa ha detto l’allenatore ricordando anche le vittorie giallorosse fino alla semifinale, tra cui quella contro il Milan:

LE PAROLE – «Sempre qualcosa, un anno fa ero stato esonerato dalla Serie B. Ora abbiamo fatto un percorso con la Roma che hanno fatto 4-5 allenatori come Di Francesco, Liedholm, Fonseca, Ottavio Bianchi, abbiamo fatto 4 semifinali contro squadre forti che potevano benissimo essere qui al posto nostro e devo ringraziare i ragazzi. Ho imparato perché il mio lavoro non si limita ai 90’, devo analizzare perché non siamo andati in finale, per me sono più forti di noi, ho detto loro di dare tutto e se gli avversari sono più forti gli stringeremo la mano e così faremo, a oggi sono più forti di no»