Pioli Milan, Trevisani SICURO: «I nomi che girano non sono migliori di lui. Io prenderei LUI in panchina»

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha parlato così del futuro della panchina del Milan:

PAROLE – «Se perdi Pioli, che in quattro anni ha fatto secondo, quinto, primo, secondo, che difficilmente saranno i risultati che farà il Milan nei prossimi quattro anni, devi prendere un allenatore… Conte? Klopp? Non so, uno che sia una garanzia. Se devi prendere un altro allenatore che può avere lo status di Pioli quando è arrivato al Milan, un Lopetegui, un Fonseca, un Coinceiçao, è tutta roba simile a Pioli secondo me, io non sicuro che sia meglio. Io mi aspetto che il Milan si presenti con l’allenatore forte, poi si vedrà».