Nuovo allenatore Milan, CONCORRENZA per De Zerbi! Bargiggia SVELA: «Lo vogliono anche questi tre club, uno è italiano»

Nuovo allenatore Milan, aumenta la concorrenza per arrivare a Roberto De Zerbi: in Italia lo vuole anche il Napoli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Roberto De Zerbi, ora libero dopo la risoluzione del contratto con il Brighton:

PAROLE – «De Zerbi sondato per ora, oltre che dal Milan, anche dal Marsiglia, dal Nottingham Forest e dal Napoli. Per i primi due club è una priorità, per il club di DeLaurentiis per ora solo uno del casting…».