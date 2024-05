Rinnovo Calabria, fase di stallo! Prende quota uno scenario a SORPRESA

Rinnovo Calabria, fase di stallo tra le parti sul prolungamento del contratto: da non escludere una partenza in estate

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse del calciomercato Milan per Emerson Royal, terzino destro del Tottenham, si lega anche alla difficile situazione legata al rinnovo di Davide Calabria.

Il terzino e capitano rossonero è in scadenza a giugno del 2025 ma al momento le parti stanno vivendo una fase di stallo per quanto riguarda il prolungamento del contratto. Ad oggi, senza passi avanti nelle prossime settimane, non è per nulla da escludere l’ipotesi di una clamorosa cessione.