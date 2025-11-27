Tomori e lo shock Maldini, clamoroso retroscena: «Su Zoom non ci credevo, quando ho attaccato ero sconvolto»

Tomori racconta il retroscena del suo arrivo al Milan: la sorpresa di trovarsi davanti la leggenda rossonera in videochiamata

Fikayo Tomori, confermatosi nel tempo come una vera colonna portante della retroguardia del Milan, ha regalato un aneddoto emozionante durante la sua lunga intervista ai microfoni del podcast FilthyFellas.

Il centrale difensivo ha riavvolto il nastro dei ricordi fino al momento del suo trasferimento in rossonero, svelando i dettagli del primo contatto diretto con la dirigenza. Un episodio segnato dall’incredulità e dall’emozione di trovarsi faccia a faccia, seppur virtualmente, con un mito vivente come Paolo Maldini.

SULLA CHIAMATA DI PAOLO MALDINI – «Il mio agente mi disse che mi avrebbero chiamato su Zoom, ma non mi aspettavo lui. Quando mi chiamò realizzai con chi stavo parlando. Non ci credevo e quando la chiamata terminò ero scioccato».

