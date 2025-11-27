Connect with us

Tomori e lo shock Maldini, clamoroso retroscena: «Su Zoom non ci credevo, quando ho attaccato ero sconvolto»

Allegri sfida Leao: «Può fare il centravanti, voglio 15 gol. Ecco cosa deve cambiare»

Tomori e il peso della storia: «Qui hanno visto Maldini e Nesta, i tifosi si aspettano quello standard. Vi racconto questo retroscena»

Allegri avvisa il Milan: «La Lazio è una trappola, sembra concedere ma non lo fa. Sarri sta facendo un ottimo lavoro considerando che...»

Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l'assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

33 minuti ago

Paolo Maldini

Tomori racconta il retroscena del suo arrivo al Milan: la sorpresa di trovarsi davanti la leggenda rossonera in videochiamata

Fikayo Tomori, confermatosi nel tempo come una vera colonna portante della retroguardia del Milan, ha regalato un aneddoto emozionante durante la sua lunga intervista ai microfoni del podcast FilthyFellas.

Il centrale difensivo ha riavvolto il nastro dei ricordi fino al momento del suo trasferimento in rossonero, svelando i dettagli del primo contatto diretto con la dirigenza. Un episodio segnato dall’incredulità e dall’emozione di trovarsi faccia a faccia, seppur virtualmente, con un mito vivente come Paolo Maldini.

SULLA CHIAMATA DI PAOLO MALDINI«Il mio agente mi disse che mi avrebbero chiamato su Zoom, ma non mi aspettavo lui. Quando mi chiamò realizzai con chi stavo parlando. Non ci credevo e quando la chiamata terminò ero scioccato».

L’INTERVISTA DI TOMORI

