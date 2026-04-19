Tomori a DAZN: «Vogliamo tutti che Allegri rimanga. Dobbiamo rimanere tranquilli perchè…»

Tomori, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara odierna contro il Verona: le dichiarazioni

A pochi istanti dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Milan, il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra.

Dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti, l’inglese — che oggi torna titolare al centro della difesa a tre — ha espresso massima fiducia nel lavoro svolto a Milanello durante la settimana.

PAROLE – «Arriviamo da un periodo difficile però la cosa bella nel calcio è che c’è sempre un’altra partita per rimediare. Sappiamo cosa fare oggi. Siamo pronti per la partita. Come l’ha gestita Allegri? Con tutta la tranquillità possibile. Ha detto che dobbiamo rimanere ordinati nella testa e nel gioco, un nostro punto forte in stagione. Non dobbiamo pensare troppo a cosa si dice fuori, ma solo su quello che possiamo controllare. Se facciamo così andrà bene. Vogliamo che Allegri rimanga? Sì, certo. Questa stagione ci ha portato solidità. Il mister ha detto con tutta la calma del mondo che dobbiamo restare ordinati. Lui è bravo nel gestire i momenti della stagione, siamo contenti con lui e penso che si sia visto in stagione che combattiamo e lottiamo per lui: oggi è un’altra partita per farlo».