Tomori Milan, Allegri lo avvisa: l’inglese non è incedibile, c’è questa destinazione in pole

Tomori Milan, Massimiliano Allegri considera Fikayo Tomori non incedibile nel calciomercato estivo in arrivo: c’è la Premier League

Il calciomercato Milan estivo sta già delineando scenari inattesi per diversi club, e il Milan non fa eccezione. Una delle notizie più sorprendenti e che potrebbe avere ripercussioni significative sulla difesa rossonera riguarda Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato da TBR Football, il difensore inglese sarebbe stato informato direttamente dal club milanese che le sue possibilità di essere un titolare sotto la guida di Massimiliano Allegri sarebbero scarse. Un segnale chiaro che apre le porte a una sua possibile cessione, scatenando un vero e proprio assalto da parte di diverse squadre di Premier League.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sembra destinato a portare non solo cambiamenti tattici, ma anche revisioni profonde nell’organico. La notizia che Tomori difficilmente rientrerà nei piani iniziali del tecnico livornese suggerisce una preferenza per altri profili difensivi, forse più adatti al modulo o alla filosofia di gioco che Allegri intende implementare. Il tecnico è noto per la sua pragmatica attenzione alla fase difensiva e per la sua predilezione per difensori con determinate caratteristiche, e la decisione su Tomori potrebbe riflettere proprio questa sua visione strategica, pur riconoscendo le qualità del giocatore.

La scelta del Milan di non considerare Tomori un titolare inamovibile ha immediatamente attivato il mercato inglese. Non sorprende che numerosi club di Premier League si siano gettati nella mischia per accaparrarsi le prestazioni del difensore, cresciuto calcisticamente in Inghilterra. TBR Football elenca una serie di pretendenti di alto livello e ambiziosi: Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace e West Ham sarebbero tutti interessati a lui. Una concorrenza agguerrita che potrebbe far lievitare il prezzo e garantire al Milan un’importante plusvalenza.

Il prezzo fissato dal Milan per il cartellino di Fikayo Tomori si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra considerata congrua per un difensore centrale di 27 anni, con esperienza internazionale e un solido background in Premier League. Per il Milan, una cessione a questa cifra rappresenterebbe un’entrata significativa, che potrebbe essere reinvestita per finanziare altri acquisti ritenuti più funzionali al progetto tecnico di Allegri. La gestione finanziaria del club, sempre attenta al bilancio, vede nella cessione di giocatori importanti ma non centrali un’opportunità per mantenere alti gli standard economici.

Per Tomori, il ritorno in Premier League rappresenterebbe un’occasione per rilanciarsi e trovare la continuità che potrebbe non avere a Milano. La possibilità di giocare in un campionato che ben conosce, dove ha già mostrato le sue qualità, potrebbe essere un fattore decisivo nella sua scelta. Il difensore dovrà valutare quale tra le tante proposte sia la più adatta alle sue ambizioni, sia in termini di progetto tecnico che di spazio garantito. La sua partenza, se si concretizzerà, segnerà un altro importante tassello nella rifondazione del Milan sotto la nuova gestione tecnica, con la difesa rossonera che potrebbe subire un profondo restyling in vista della prossima stagione.