Tomori Milan, il top club torna alla carica: apertura dei rossoneri ma Allegri… Ultimissime

Tomori Milan, la Juve torna alla carica per il difensore inglese: i rossoneri aprono ma Allegri fa muro. I dettagli

Con la chiusura della stagione e l’apertura della finestra di calciomercato, la Juventus si trova a dover affrontare alcune importanti decisioni per rinforzare la propria rosa, in particolare nel reparto difensivo. Dopo aver perso Renato Veiga, rientrato al Chelsea al termine del suo prestito semestrale, il club bianconero ha riacceso l’interesse per un vecchio obiettivo: Fikayo Tomori, difensore del Milan. Questa mossa non è una novità assoluta, dato che già lo scorso gennaio si erano registrati dei sondaggi per il centrale inglese, un chiaro segnale della volontà della dirigenza di fornire a Igor Tudor, neo-tecnico juventino, innesti di qualità.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, la Juventus avrebbe riavviato i contatti per Tomori, e ciò che emerge è una sorprendente apertura da parte del calciomercato Milan. Questa disponibilità a discutere la cessione di un elemento così importante della propria retroguardia rappresenta un elemento di grande interesse e potenziale sviluppo per questo mercato estivo. Tomori, classe 1997, ha dimostrato di essere un difensore roccioso, veloce e con una buona capacità di impostazione, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno e per le esigenze tattiche di mister Tudor.