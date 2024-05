Tomori torna al centro della difesa: la SCELTA di Pioli per Torino Milan di stasera

Tomori torna al centro della difesa, scelto il suo compagno di reparto: ultime verso Torino Milan di questa sera

Stasera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultima gara stagionale dei rossoneri.

Nella formazione scelta da Pioli si rivedrà dal primo minuto Fikayo Tomori, che giocherà al centro della difesa in coppia con Thiaw. Sulle corsie ci saranno invece Kalulu a destra e Terracciano a sinistra.