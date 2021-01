Tomori, buona la prima: approccio ed impatto senza paura, la sicurezza mostrata in campo dal neo rossonero premiata anche da Gazzetta

Tomori, buona la prima: approccio ed impatto senza paura, la sicurezza mostrata in campo dal neo rossonero premiata anche da Gazzetta. Una delle poche sufficienze che la rosea descrive a pag. 5 dell’edizione odierna, insieme a quelle di Tatarusanu, Romagnoli, Hernandez, Dalot, Kessie e Pioli, diciamolo, incolpevole per come siano andate le cose.

VOTO 6- “Debutto con personalità– si legge-questo non si può negare. Un paio d’entrate per mettere in chiaro che il difensore è lui. Poteva anche naufragare, vista la situazione, era la “prima”, era il derby, ha retto. E l’impressione è che sarà utile”.