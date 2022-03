Tognazzi: «Il Milan deve affrontare l’Empoli come una squadra di vertice»

Ospite di Radio Rossonera, l’attore Gianmarco Tognazzi, grande tifoso del Milan, ha parlato delle prossime sfide di campionato

«Da adesso dobbiamo iniziare a fare un esercizio che fanno gli attori nel metodo Stanislavskij: vedere in una persona di fronte un’altra persona. Dobbiamo vedere in qualsiasi squadra che affrontiamo Napoli, Inter e Juve anche se si chiamano Cagliari, Torino, Empoli. Se non facciamo questo transfert, cadiamo ancora nell’errore di superficialità che abbiamo commesso con Salernitana e Udinese e rischiamo di sprecare un’occasione perchè per l’ennesima volta è un’occasione importante, quella di raggiungere un traguardo importante.»