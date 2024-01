Tiribocchi: «Leao trattato da stella ma non si sta comportando come tale. Jovic…». Le sue parole a Tuttosport

Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni.

LEAO – «Cosa manca a Leao per diventare fuoriclasse? Bisognerebbe vederlo lavorare tutti i giorni per rispondere. Certo è che in partita ha fatto dei passi indietro. È trattato da stella, ma non si sta comportando come tale: manca in determinazione, voglia di prendersi responsabilità, abnegazione e credo che stia diventando anche difficile gestirlo, perché ogni qual volta viene sostituito si incupisce…»

JOVIC – «Lui, a differenza di De Ketelaere, è fortissimo a livello mentale, come prova la sua parabola a Firenze e quello che sta facendo al Milan dopo aver preso fischi e insulti. Ha pure colpi da grande giocatore ed è devastante negli ultimi venti metri, ma gli va messa vicina una seconda punta, altrimenti da solo combina poco. Però sotto l’aspetto mentale è una belva»