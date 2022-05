Tifosi Sassuolo: «I milanisti nel nostro settore saranno visti come nemici». L’avvertimento del gruppo ultras Sic Ex Murice Gemmae

Il gruppo di tifosi organizzati del Sassuolo denominato Sic Ex Murice Gemmae ha rilasciato un comunicato sui social di avvertimento per i supporters rossoneri. Le parole sono le seguenti:

«Si ricorda che la tribuna sud, quando gioca il Sassuolo, è adibita al solo tifo sassolese. Dunque, domenica, chiunque entrerà con altre intenzioni sarà visto come nemico e di conseguenza trattato come tale. Occasionali che tifano Milan state a casa come avete sempre fatto!»