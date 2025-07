Tifosi Milan furiosi con il club: la mossa non è piaciuta. Avete visto?

Tifosi Milan scatenati sui social contro la dirigenza rossonera che non ha portato a termine l’affare Archie Brown

Una trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo si è trasformata in una cocente delusione per il Milan. Archie Brown, il promettente terzino sinistro che il Diavolo aveva individuato come potenziale rinforzo per la fascia, è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Quella che per i rossoneri è una beffa di mercato, è stata persino amplificata da uno sgarbo social del club turco che, nel video di presentazione del giocatore, ha palesemente preso in giro il Milan, scatenando l’ira dei tifosi che si sono scatenati anche contro la dirigenza rossonera che non è stata in grado di portare a termine l’acquisto.

Una Mossa Inutile: L’Aereo Milanista a Vuoto

La vicenda di mercato assume contorni quasi grotteschi. Il Milan aveva mostrato il suo forte interesse per Brown inviando addirittura un aereo privato a Bruxelles, dove il giocatore si trovava, con l’intento di portarlo direttamente a Milano per la firma. Una mossa decisa, che sottolineava l’urgenza e la volontà del club di assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Tuttavia, questa iniziativa si è rivelata del tutto inutile. Brown, evidentemente già convinto dalla proposta del Fenerbahçe, ha scelto la destinazione turca, lasciando a bocca asciutta il club lombardo.

Archie Brown, classe 2002, è un terzino sinistro di nazionalità inglese che ha attirato l’attenzione di diversi club europei per le sue doti atletiche, la capacità di spinta e una buona fase difensiva. La sua perdita rappresenta un piccolo ma significativo intoppo nei piani di mercato del Milan, soprattutto considerando la necessità di trovare valide alternative o un potenziale erede a Theo Hernandez, l’esplosivo laterale francese che è un punto fermo della difesa milanista.

Lo Sfottò del Fenerbahçe: Oltraggio ai Tifosi Rossoneri

A rendere ancora più amara la pillola per i tifosi del Milan è stato il video di presentazione di Brown da parte del Fenerbahçe. Il club turco, con un’evidente allusione all’aereo milanista andato a vuoto, ha inserito nel filmato un esplicito riferimento all’accaduto, un vero e proprio sfottò che non è passato inosservato ai sostenitori del Diavolo. L’episodio ha fatto infuriare la tifoseria rossonera, che ha manifestato la propria indignazione sui social media, trasformando una delusione di mercato in un vero e proprio “caso” mediatico.

La dirigenza del Milan, guidata da Igli Tare, dovrà ora voltare pagina e concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare la fascia sinistra. La lezione di questa vicenda è chiara: nel calciomercato, fino alla firma, nulla è scontato, e le beffe, a volte, arrivano anche con un pizzico di sale sulla ferita.