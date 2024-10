Tiago Santos Milan, il ritorno di fiamma è da non credere!

Tiago Santos Milan, ritorno di fiamma per il terzino destro del Lille: può arrivare già a gennaio, c’entra Calabria. Ultime

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fornito questo importante aggiornamento sul calciomercato Milan del prossimo gennaio:

PAROLE – «Il titolo è: un clamoroso ritorno. Il Milan torna a pensare a Tiago Santos, terzino destro del Lille. Non c’è, e mi dispiace, anche se molti di voi invece festeggiano, non c’è aria di rinnovo per Calabria. Tiago Santos sembra tornare nel mirino forse già da gennaio».