Thrige Andersen: «Sono felice al Milan e sul ruolo in campo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sara Thrige Andersen, difensore del Milan femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto

Sara Thrige Andersen, difensore del Milan femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto:

«Ci sono voluti un po’ di mesi per adattarmi a tutto, per me era tutto nuovo. Sono felice di essere al Milan, in questa bellissima città, di giocare in Serie A. Credo di aver giocato molto fino ad ora e spero di continuare a giocare altrettante gare o anche di più e continuare così perché credo di essermi adattata bene e sono molto felice di essere qui, mi piace molto».

Sul suo ruolo: «Ad essere onesta, non mi interessa da quale lato o in quale ruolo gioco, la cosa che conta per me è essere in campo e giocare e sono felice che il mister mi veda di più in un ruolo, finché gioco il mister può schierarmi dove vuole».